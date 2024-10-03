Ворог вбив дитину у Сновській громаді, також загинув дорослий і 4 поранених

Внаслідок ворожого обстрілу у Сновській громаді на Чернігівщині сьогодні двоє загиблих – у тому числі дитина, а також четверо поранених.

Про це повідомили у Сновській міській раді, передають «Новини України – НСН».

Ворог вбив дитину у Сновській громаді

Ворог вдарив по мирному населенню прикордоння громади, зокрема, по с. Гірськ.

За попередньою інформацією – є двоє загиблих цивільних, серед них одна дитина. Троє важко поранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до ЦРЛ.

Вкотре закликаємо – не ігноруйте повітряну тривогу! Бережіть ваше життя і життя ваших близьких! – закликають у громаді

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