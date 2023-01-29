Ворог обстріляв лікарню і житлові квартали Херсона 29 січня. На жаль, постраждали люди, передає НСН.

За даними Херсонської обласної адміністрації, станом на 14:57 було відомо про «багатьох постраждалих: поранених та загиблих». Мешканців міста закликали не залишатися на вулиці: треба пройти в укриття або хоча б користуватися правилом двох стін. Детальнішу інформацію ОВА обіцяє оприлюднити згодом.

Водночас Міністерство охорони здоров’я повідомило, що під вогонь у Херсоні потрапила обласна клінічна лікарня. Там поранень зазнала медична сестра.

Херсонська міська рада повідомила, що станом на 14:00 попередньо було відомо про одного загиблого та двох поранених з початку доби. Тут кажуть, що спершу росіяни обстрілювали місто вночі. Через це зазнало ушкоджень комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт.

Вдруге по місту почали стріляти приблизно о 13:00. Є влучання у складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

В місцевих телеграм-каналах повідомляється про мінімум двох загиблих внаслідок денного обстрілу.

Пізніше з’явилася офіційна інформація від ХОВА про трьох загиблих та шістьох поранених внаслідок обстрілу 29 січня.

Ворог обстріляв лікарню і житлові квартали Херсона 29 січня: фото

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