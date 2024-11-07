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ВійнаКиїв

Ворог масовано атакував Київ: у столиці виникли пожежі, багато руйнувань, є постраждалі (фото, відео)

Автор -
Адмін сайту
nikopol.net@ukr.net
Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ вночі і вранці 7 листопада. У столиці України руйнування в багатьох районах, є постраждалі, виникли пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають про ситуацію з посиланням на КМВА.

Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами.

Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

Наслідки атаки у різних районах Києва

У Голосіївському районі:

  • є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою;
  • виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.

У Печерському районі:

  • сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.,часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Солом’янській район:

на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

  • уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
  • також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Подільський район:

  • Загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

В Оболонському районі:

  • загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

В Дарницькому районі-

  • падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих .
  • Падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає.

Дані оперативного зведення оновлюються.

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Відео моменту атаки в одному з районів

Фото наслідків

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

 

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