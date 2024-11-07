Ворог масовано атакував Київ: у столиці виникли пожежі, багато руйнувань, є постраждалі (фото, відео)

Ворог масовано атакував Київ вночі і вранці 7 листопада. У столиці України руйнування в багатьох районах, є постраждалі, виникли пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають про ситуацію з посиланням на КМВА.

Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами.

Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

Наслідки атаки у різних районах Києва

У Голосіївському районі:

є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою;

виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.

У Печерському районі:

сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.,часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Солом’янській район:

на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Подільський район:

Загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

В Оболонському районі:

загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

В Дарницькому районі-

падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих .

Падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає.

Дані оперативного зведення оновлюються.

Ворог масовано атакував Київ: фото, відео

Відео моменту атаки в одному з районів

Фото наслідків

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