Українська влада закликає мешканців населених пунктів поблизу ЗАЕС евакуюватися, бо Росія займається ядерним тероризмом. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Українську правду.

Українська влада закликає жителів окупованих населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, адже Росія на гуманітарні коридори не погоджується.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства. Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей, – сказала Ірина Верещук.

За словами Ірини Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але “у відповідь – цинічне мовчання”.

Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо, – запевнила міністерка.

Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв’язку).