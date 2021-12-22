У Дніпрі школярка вколола собі олію, щоб збільшити губи. Тепер дев’ятикласницю рятують лікарі, повідомляє NNS, посилаючись на ТСН. Про такий «спосіб збільшення губ» дівчина дізналася з інтернету.

У Дніпрі в дитячій лікарні імені Руднєва медики борються за здоров’я 14-річної дівчини, яка сама собі хотіла збільшити губи і вколола в них косметичну олію.

Дніпрянка почала мріяти про пухкі губи, коли її подруги почали ходити на ін’єкції краси. У дев’ятикласниці не було 3 тисяч гривень, необхідних для того, щоб їй збільшили губи професіонали, тому вона “нагуглила” в інтернеті, як це можна зробити в домашніх умовах. Інтернет-знавці порадили вколоти в губи олію, що школярка і зробила, але наслідком такого експерименту стали серйозні проблеми зі здоров’ям.

Губа почала опухати вже за годину після ін’єкції.

Батьки, побачивши, що сталося з донькою, терміново відвезли дівчинку до лікарні, де їй під наркозом видаляли олію з губ. Дівчина пережила вжи три операції, прийом антибіотиків та численні перев’язки.

Медики зазначають, що результат міг бути гіршим, і дівчині ще пощастило, оскільки вона могла втратити усю губу. Слід зазначити, що дівчина вколола собі олію тільки у нижню губу.

Тепер їй доведеться пройти курс реабілітації. На даний час школярка п’є з трубочки та їсть лише перетерту їжу.

14-річна Юлія стала першою такою пацієнткою у дніпровській лікарні. Каже, що більше на подібні процедури не наважиться.

Вколола собі олію, бо хотіла пухкі губи – у Дніпрі рятують дев’ятикласницю: відео

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