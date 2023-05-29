ВІДЕО МОМЕНТУ: П’яна водійка вилетіла на тротуар і збила поліцейську на Львівщині

Знову резонансна ДТП в Україні. У мережі з’явилося відео моменту, як п’яна водійка вилетіла на тротуар і збила 25-річну поліцейську, яка стояла біля входу у будівлі міської ради. Аварія сталася сьогодні, 29 травня, у місті Яворів Львівської області, близько 15:20.

У центрі Яворова нетвереза водійка автомобіля Toyota RAV4 збила 25-річну поліцейську. На щастя, постраждала вижила – її госпіталізували. Подробиці про цю ДТП розповідає видання ZAXID.NET, передає НСН. Журналісти зазначають, що два роки тому суд оштрафував цю водійку і позбавив прав за нетверезу ДТП, однак вона скасувала дану постанову в апеляції.

«За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля, 34-річна місцева жителька, на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Її доставили в лікарню для проведення експертиз», – повідомили у поліції

ZAXID.NET вдалося отримати відео з камер спостереження моменту ДТП. На ньому видно, як автомобіль на швидкості протаранює металевий парапет, який відгороджує тротуар, після того врізається у стіну, притискаючи до неї жінку, яка щойно вийшла з дверей міськради. Ще одна пішохідка ледве встигла відскочити, щоб її теж не зачепила машина. Після ДТП водійка далі сиділа за кермом, аж поки до неї не підійшли очевидці.

ВІДЕО МОМЕНТУ: П’яна водійка вилетіла на тротуар

В обласному Центрі екстреної медицини та медицини катастроф повідомили, що пацієнтку госпіталізували до львівської лікарні святого Пантелеймона. У неї закрита черепно-мозкова травма, відкритий злам правої гомілки. Її стан середньої важкості.

Що відомо про водійку

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що водійка, яка скоїла ДТП, – це Галина Скакунова. За інформацією платформи Youcontrol, вона є місцевою підприємицею, займається роздрібною торгівлею одягом. Також із реєстру судових рішень відомо, що Галина Скакунова вже має судимість за ДТП і кермування у нетверезому стані. 28 листопада 2021 року у Львові вона, перевищивши швидкість, наїхала на острівець безпеки на вул. Моршинській. Поліцейські перевірили її на стан сп’яніння, драгер показав 2,36 ‰ алкоголю. Суд визнав її винною і призначив штраф 17 тис. грн з позбавленням на рік права кермувати автомобілями. Однак 5 травня 2022 року суддя Львівського апеляційного суду Ірина Партика скасувала рішення суду першої інстанції у частині щодо нетверезого кермування.

Цього разу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

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