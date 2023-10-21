На Дніпропетровщині фура, об’їжджаючи кішку, вбила мотоцикліста. Смертельна ДТП сталася у Кам’янському 20 жовтня. Про неї повідомляє Дніпро Оперативний, передає НСН.

В телеграм-каналах публікують відео моменту моторошної аварії, під час якої загинув учасник дорожнього руху, який нічого не порушив і мирно їхав у своїх справах.

Намагаючись об’їхати кішку, автоцистерна почала зсуватися зі своєї смуги. В цей момент її вже почав обганяти легковик. В результаті маневру фура опинилася на зустрічній смузі, по якій як раз їхав мотоцикліст. На жаль, водій останнього не встиг зорієнтуватися і відбулося зіткнення. Яке стало для мотоцикліста смертельним.

Повідомляється, що загиблому чоловіку було 39 років.

ВІДЕО МОМЕНТУ: На Дніпропетровщині фура, об’їжджаючи кішку, вбила мотоцикліста

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