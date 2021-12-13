З’явилося відео моменту: 16-річний водій влетів у натовп пішоходів на “зебрі” у Луцьку. Серед тих, хто потрапив під колеса – маленька дитина. Все про моторошну ДТП NNS розповідає, посилаючись на ТСН.

ДТП сталася на проспекті Соборному у Луцьку поблизу гіпермаркету “Там-Там” вчора, 12 грудня, близько 14:00. У натовп пішоходів, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом влетіла автівка Renault Megane, яка проїхала на “червоне”. Після чого автомобіль влетів у дерево і збив дорожній знак.

У автівці на момент аварії перебувало троє людей. Після зіткнення вони намагалися втекти з місця ДТП, але їх затримали очевидці і передали правоохоронцям.

В результаті ДТП постраждали 5 людей. Їх усіх ушпиталили до медзакладів міста.

Свідчення очевидців

Як повідомляють очевидці, пішоходи переходили дорогу на своє “зелене” світло. Інші автівки зупинилися, тоді як Renault Megane не зупинився і просто “влетів” у натовп.

“Летів на шаленій швидкості, на зелене світло, просто не реагував на людей. На пішохідному дуже багато людей було. Я якраз встигла дійти до розділової смуги і переді мною просто люди розлетілися”, – розповіла очевидиця Ірина. “Жіночка з дитиною була переді мною. Він їхав і всіх зніс просто перед моїми очима. Він далі почав тікати, там далі його машину затисли. Ось номера його лежать, машина зеленого кольору. Він людей аж туди протягнув, вони летіли в повітрі”, – додав ще один очевидець аварії Олександр.

Що відомо про водія

Як з’ясувалося, за кермом перебував 16-річний місцевий житель, а в салоні знаходилися двоє його друзів.

За попередньою інформацією, хлопець взяв автомобіль у батька, аби покататися разом з товаришами. Під час руху він встигав знімати свою їзду на мобільний телефон і навіть публікувати у мережах.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР. Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах”, – написав Білошицький.

Не побачивши червоний сигнал світлофору, водій в’їхав у людей, які переходили дорогу.

Відомо, що водій і його пасажири навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Їхні родини на обліках служби у справах дітей не перебувають.

16-річного водія затримали

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Волинської області, поліцейські затримали неповнолітнього керманича, який скоїв резонансну аварію в Луцьку. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження .

“Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років”, – зазначили у поліції.

Поліцейські встановлюють обставини, за яких неповнолітній хлопець сів за кермо.

Що відомо про стан постраждалих

В результаті зіткнення постраждали 5 людей.

Бригади швидкої доправили з місця ДТП двох травмованих пішоходів до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані – до обласної клінічної лікарні.

Так, у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні перебуває 39-річна лучанка. У неї діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки.

Також у обласній лікарні перебуває її 5-річний син. Дитина отримує все необхідне лікування.

“Стан середньої важкості, з реанімації дитину переводять у нейрохірургію. Допомоги не треба, кров здавати також не потрібно, дитині надають все необхідне лікування”, – розповів медичний директор закладу Ігор Дородних.

Дитину з місця аварії до лікарні доправили приватним автомобілем у супроводі поліції. Її забрали ще до приїзду швидкої.

Інші жінки отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

ВІДЕО МОМЕНТУ: 16-річний водій влетів у натовп пішоходів

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