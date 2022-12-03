Вбивство сім’ї з дітьми на Запоріжжі – у мережі показали фото підозрюваних російських військових

18 листопада сталося моторошне вбивство сім’ї з дітьми на Запоріжжі. Факт злочину підтвердив Офіс генеральної прокуратури України. Нагадаємо, на тимчасово окупованій території в смт Комиш-Зоря Пологівського району Запорізької області окупантами було вбито сім’ю із 4 осіб – Дармобід Олександра, його дружину Наталію та їхніх двох дітей – Владислава (2009 року народження) та Кирила (2016 року народження).

У мережі оприлюднили фото і дані підозрюваних у жахливому злочині. Це двоє російських військових. Інформацію опублікували в своєму Телеграм-каналі розвідники OSINT “Бджоли”, передає NNS.

Повідомляється, що, за попередніми оцінками, між родиною Дармобід та росіянами виникла раптова сварка, в ході якої військовослужбовцями військові 57-го полку 6-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії рф здійснили вбивство чоловіка та двох дітей з вогнепальної автоматичної зброї, а жінку зґвалтували та вбили шляхом удушення.

З будинку були викрадені грошові кошти та цінні речі, що встановлено зі слів близьких родичів загиблих.

Вбивство сім’ї з дітьми на Запоріжжі – оприлюднено особисті дані

За даними OSINT “Бджоли”, у вбивстві родини підозрюються:

1.Касьян Иван Юрьевич, 25.01.1991, Московська область.

2.Толстиков Андрей Юрьевич, 22.08.1986, Тульська область

Зазначається, що Толстиков раніше був судимий за умисне вбивство.

Розвідка OSINT “Бджоли” публікують у своєму телеграм-каналі також адреси підозрюваних, їх акаунти в соціальних мережах і контакти близьких родичів.