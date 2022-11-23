Маму катували, а дітей застрелили в голову – подробиці вбивства окупантами сім’ї на Запоріжжі

Подробиці вбивства окупантами сім’ї на Запоріжжі розповів Обозрєватєль, передає NNS. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому селищі Коміш-Зоря російські окупанти розстріляли сім’ю з двома дітьми – 5 і 14 років.

Їхні тіла колега по роботі виявив уже вранці у їхньому власному будинку.

Що відомо про вбиту на Запоріжжю сім’ю

Селище Коміш-Зоря опинилося в окупації практично на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як розповідає голова громади Ігор Гнатуша, окупанти катували місцевих мешканців, розстрілювали людей на вулиці.

“Якось розстріляли автомобіль, на якому люди намагалися виїхати, стріляли великокаліберними кулями. У машині всі загинули”, – каже Гнатуш.

Родина 34-річних Наталії та Олександра Дармобід у селищі жила багато років. Сім’я вважалася у якомусь сенсі навіть зразковою. Подружжя любило одне одного, разом будувало свій бізнес, самі зводило свій будинок, виховували двох синів – 14-річного Владислава та 5-річного Кирила.

До війни вони продавали вікна, двері, ворота. З початком окупації орендували місце на базарі у сусідньому селі, Наталя торгувала дитячим одягом.

Жахлива розправа 17 листопада

Біда прийшла до їхнього будинку на вулиці Поштовій 17 листопада.

“Як розповідають сусіди, того вечора російські військові п’яні ходили по домівках і вимагали алкоголь. Вони обійшли чотири будинки, стукали у двері, але ніхто їм не відчинив. Приблизно о дев’ятій вечора вони дійшли до будинку Дармобід. А вже незабаром люди чули постріли”, – каже глава ОТГ.

Вранці до будинку під’їхав колега, з яким вони зазвичай їхали на роботу. Він зайшов у двір і побачив тіло Олександра, його застрелили в голову. Чоловік одразу зателефонував батькам загиблого.

“Далі вже відомо, що тіло Наталії знайшли на першому поверсі, зі слідами тортур та можливого зґвалтування. Вона також була застрелена. На другому поверсі знайшли вбитими їхніх синів, їм вистрілили в голову”, – розповідає Гнатуш.

Вулицю оточили російські військові. Що вони там робили невідомо: замітали сліди чи складали протокол? Потім тіла всіх членів сім’ї відвезли до моргу до Мелітополя на розтин. 20 листопада, у неділю їх поховали.

У поліції Запорізької області вже відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства сім’ї.