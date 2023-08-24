Окупанти вдарили по супермаркету в центрі Курахового, коли там були люди (фото)

Окупанти вдарили по супермаркету в центрі Курахового, коли там були люди. Обстріл стався сьогодні, 24 серпня. Про наслідки повідомляє Донецька обласна прокуратура і публікує фото, передає НСН.

Армія держави-агресора продовжує терор цивільного населення Донеччини. Прокурори роблять все можливе для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

За даними слідства, 24 серпня 2023 року, близько 11:00, окупанти завдали удару по центру м. Курахового. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії.

Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

Окупанти вдарили по супермаркету в центрі Курахового: фото

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