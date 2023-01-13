В Очакові у 3-річного хлопчика «розірвалося серце» через вибух – дитина померла

В Очакові на Миколаївщині трирічних хлопчик помер через вибух, влаштований російськими окупантами. Про трагедію повідомив народний депутат Олександр Пасічний, передає НСН.

Сьогодні, 13 січня, померлу дитину поховали. За словами депутата, вибух стався 9 січня. В той день росіяни масштабно обстріляли Очаків, потрапивши у склад боєприпасів часів Другої Світової війни.

Страшенна новина прийшла з багатостраждального Очакова. Сьогодні рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть, – «перелякався до смерті». Лікарі констатували клінічну смерть, – написав депутат.

Олександр Пасічний зазначив, що не може собі уявити горе батьків та родичів.

Це – горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчий війні загинуло безневинне дитя! Російські терористи вже давно дійшли до крайнощів. Вони із самого початку свого вторгнення чинили жорстокості, катування, знущання саме з мирного населення. З тих, в кого немає в руках зброї; тих, хто не може їм дати відсіч. Так вчиняють лише мерзенні боягузи. Які не можуть достойно, як чоловіки, боротися на полі бою, – написав, не стримуючи емоцій і гніву нардеп.

Він висловив співчуття родині Присяжних.

Я знаю точно, що за вашого синочка та за всіх дітей України наші ЗСУ помстяться ганебним агресорам. А українські діти назавжди забудуть про жахливі вибухи. Віримо в Перемогу! – додав Пасічний.

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