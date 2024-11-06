В кабінетах ще лежать дитячі медалі та кубки: окупанти зруйнували один із найкращих спортивних комплексів Донеччини

Окупанти зруйнували один із найкращих спортивних комплексів Донеччини. Він знаходиться у місті Курахове, на яке зараз націлилися загарбники і жорстоко нищать місто. Колись тут тренувалися олімпійці, а зараз у випалених кабінетах ще лежать нагороди…

Фото зі зруйнованого спортивного комплексу показали журналісти NV. Світлини важко дивитися без сліз.

Окупанти зруйнували один із найкращих спортивних комплексів Донеччини

Спортивний Олімпійський комплекс знаходився в самому центрі міста Курахове та складався з кількох великих спортивних залів, тренажерного центру та відкритого басейну на 50 метрів із трибунами для вболівальників, а також лазні.

Раніше цей комплекс використовувався як база підготовки олімпійської та паралімпійської команд. Після початку війни, у 2014 році, Олімпійський був закритий. Він відновив свою роботу у 2019 році.

Повідомляється, що росіяни прицільно скинули на спортивний комплекс одразу кілька авіабомб, повністю знищивши комплекс. У будівлі пробитий дах, несучі конструкції, міжповерхові перекриття та стіни.

У зруйнованих кабінетах досі знаходяться дитячі нагороди, медалі та кубки, що були здобуті на змаганнях у цьому спортивному комплексі.

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