В Херсоні підірвали авто колаборанта, він загинув – ЗМІ (фото, відео)

В Херсоні підірвали авто з боєприпасами. Є загиблі. За даними місцевих пабліків і ЗМІ, серед загиблих – проросійський активіст, який співпрацював з окупантами і навіть отримав “посаду”, передає NNS.

Повідомляється, що в результаті підриву авто загинув так званий «начальник Департаменту сім’ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА» Дмитро Савлученко. Про це пише видання МОСТ, посилаючись на джерела серед українських правоохоронців.

Дану інформацію підтверджує депутат Олексій Гончаренко.

Вибух пролунав у п’ятницю 24 червня зранку біля однієї з «хрущовок» на ХБК в той момент, коли Савлученко сідав в авто.

Він загинув на місці. Разом з ним загинули і його охоронці.

Дмитро Савлученко був відомим херсонським проросійським активістом.

В 2013 році був одним з засновників руху Оккупай педофіляй у Херсоні. Заснував ГО «Нова русь».

Після Майдану мав конфлікт із місцевими патріотичими організаціями та своїм колишнім другом Андрієм Наливайко. Після чергової бійки в будівлі Суворовської райради у 2014 році, виїхав до Москви, де мешкав кілька років.

У 2016 році повернувся до Херсона де працював у Ощадбанку та брав участь у проросійських заходах.

Був кореспондентом телеканалу «Наш» та активістом партії Євгена Мураєва.

У 2020 році працював у передвиборчому штабі Володимира Сальда та балотувався від Блоку Володимира Сальдо до Дніпровської райради.

Минулого тижня в Херсоні вибухнуло авто з ще одним колаборантом. Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою. Він вижив.

Кілька днів тому вибухнуло авто з колаборантом Турульовим, який після приходу окупантів призначив себе “головою Чорнобаївської військової адміністрації”. Він отримав лише легкі поранення.

Також є підтверджена інформація про вибух у авто нардепа-зрадника від “Слуги народу” Ковальова. Самого Ковальова в салоні не виявлено, його доля наразі невідома. Існує версія, що колаборант втік, а вибух – був його інсценуванням.