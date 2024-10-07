В ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків (фото)

В ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків. Смертельна аварія сталася сьогодні, 7 жовтня, на Закарпатті. У машині з актором була його дружина і ще один пасажир, який теж загинув.
Трагічну новину повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
В ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків: подробиці
Аварія сталася близько 14:10 у Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт. За даними поліції, 67-річний водій BMW не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, далі авто перекинулося на дах.
Окрім Сташківа, загинув і 59-річний пасажир. 67-річна дружина народного артиста теж була пасажиркою, її госпіталізували. За життя жінки борються лікарі.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Богдан Сташків – що про нього відомо
Артист народився на Рогатинщині, що в Івано-Франківській області. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури.
Він гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатів Америки, де популяризував українську пісню, розповіла Онищук.
На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль «Захід-ХХІ століття», активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а ще — благодійницькою діяльністю. Так, він збудував каплицю Спасіння Христового в Тисмениці, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.
Окрім того, він організовував благодійні концерти для військовослужбовців, хворих дітей та людей з інвалідністю.
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