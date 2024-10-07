В ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків (фото)

В ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків. Смертельна аварія сталася сьогодні, 7 жовтня, на Закарпатті. У машині з актором була його дружина і ще один пасажир, який теж загинув.

Трагічну новину повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

В ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків: подробиці

Аварія сталася близько 14:10 у Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт. За даними поліції, 67-річний водій BMW не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, далі авто перекинулося на дах.

Окрім Сташківа, загинув і 59-річний пасажир. 67-річна дружина народного артиста теж була пасажиркою, її госпіталізували. За життя жінки борються лікарі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Богдан Сташків – що про нього відомо

Артист народився на Рогатинщині, що в Івано-Франківській області. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури.

Він гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатів Америки, де популяризував українську пісню, розповіла Онищук.

На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль «Захід-ХХІ століття», активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а ще — благодійницькою діяльністю. Так, він збудував каплицю Спасіння Христового в Тисмениці, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Окрім того, він організовував благодійні концерти для військовослужбовців, хворих дітей та людей з інвалідністю.

Ще новини України: Буйвіл спричинив смертельну ДТП на Львівщині – медики врятували одного з постраждалих