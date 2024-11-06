В ДТП на Львівщині загинули 4 людей: судитимуть водія маршрутки

Судитимуть водія маршрутки, з вини якого в ДТП на Львівщині загинули четверо людей.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН»

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця Львівщини. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження та смерть потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України).

В ДТП на Львівщині загинули 4 людей

Слідством встановлено, що в середині липня на автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Львів» в межах села Давидів Львівського району відбулося зіткнення маршрутного автобуса та автопоїзда.

Водій автобуса не дотримався безпечної дистанції до попутного автомобіля, який зупинився перед перехрестям, щоб повернути ліворуч на другорядну дорогу. Крім цього, обвинувачений перевищив дозволену швидкість та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автопоїздом «MAN TGX», яких рухався назустріч.

Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб. З них 4 загинули, в тому числі водій автопоїзда. Ще 5 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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