Український військовослужбовець на прізвище Добридень з Вінничини більше сотні разів став донором! Про цю чудову людину розповіли у Оперативному командуванні «Південь», передає NNS.

Це світла, позитивна людина, яка в цьому житті зробила дуже багато для порятунку людських життів – здала кров більше сотні разів, – йдеться у повідомленні ОК.

“Вперше мене попросили здати кров для порятунку свого друга, – каже майор Сергій Добридень. Тоді мені було 45 років. Згодом вирішив здавати кров регулярно та стати донором”. “Найвідданіші справі донори – це ті, хто бачили кров у боях Для військовослужбовців порятунок життя – справа честі”, – вважає майор.

З 2020 року майор Сергій Добридень носить почесне звання Заслуженого донора України.

У Всесвітній день донора військовий не зрадив своїм традиціям та здав кров уже 112 раз. Зізнається, що робитиме це й надалі, скільки вистачить здоров’я. Адже необхідність в крові для пацієнтів дуже велика, а донорів, на жаль, небагато.

Зараз Сергію Добридню 62 роки. Він проходить службу в Силах територіальної оборони Вінниччини та є фаховим спеціалістом у сфері радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Прагне передати увесь свій досвід та знання молодшим побратимам.