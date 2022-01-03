Український депутат привітав підписників з Новим роком на фоні Путіна

Український депутат привітав своїх підписників у Фейсбуці з Новим роком на фоні екрану з Путіним і зробив це за московським часом, повідомляє NNS, посилаючись на сторінку політика.

Мова йде про депутата Болградської райради Одеської області Віталія Градинара. Він обирався від партії ОПЗЖ.

Провокаційна публікація депутата від Опозиційного блоку ‘За життя!’ з’явилася на його сторінці 31 грудня 2021 року. Він побажав підписникам миру і благополуччя і доповнив пост своїм фото з келихом вина на тлі привітання глави країни-агресора, трансляція якого велася російським державним телеканалом ‘Росія 24’.

У коментарях під постом спочатку з’явилося багато обурених.

Однак на момент публікації цього матеріалу тут вже суцільні взаємні привітання. Негативні коментарі видалені.

Також власник сторінки обмежив список тих, хто може залишати коментарі. Втім, ставлення більшості до ситуації можна визначити і по лайкам – з майже 900 реакцій майже 500 – обурення і злість.

Тим часом, активісти вже відреагували на такий вчинок депутата і вимагають від СБУ вручити йому підозру у держзраді.