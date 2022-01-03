Український депутат привітав підписників з Новим роком на фоні Путіна

Український депутат привітав своїх підписників у Фейсбуці з Новим роком на фоні екрану з Путіним і зробив це за московським часом, повідомляє NNS, посилаючись на сторінку політика.
Мова йде про депутата Болградської райради Одеської області Віталія Градинара. Він обирався від партії ОПЗЖ.
Провокаційна публікація депутата від Опозиційного блоку ‘За життя!’ з’явилася на його сторінці 31 грудня 2021 року. Він побажав підписникам миру і благополуччя і доповнив пост своїм фото з келихом вина на тлі привітання глави країни-агресора, трансляція якого велася російським державним телеканалом ‘Росія 24’.
У коментарях під постом спочатку з’явилося багато обурених.
Однак на момент публікації цього матеріалу тут вже суцільні взаємні привітання. Негативні коментарі видалені.
Також власник сторінки обмежив список тих, хто може залишати коментарі. Втім, ставлення більшості до ситуації можна визначити і по лайкам – з майже 900 реакцій майже 500 – обурення і злість.
Тим часом, активісти вже відреагували на такий вчинок депутата і вимагають від СБУ вручити йому підозру у держзраді.
Це переходить всі межі! Є такий депутат Болградського району Одеської області від жопоблока – Віталій Градинар. Цей негідник виклав фото з привітанням путіна. Так, вам не здалося, представник влади в Україні і за сумісництвом любитель президента країни-агресора, чомусь досі не в тюрмі, – написав активіст Дем’ян Ганул.
Служба безпеки України, ви коли брати таких покидьків будете? Чи вам нормально, коли депутат місцевої ради в Україні хизується привітанням Путіна?
Ківа принижує Україну і лазить по кремлівському ТБ, всякі сепари фотографуються з Путіним, а владі хоч би що. Не реагують.
Що там лінія розмежування ще в голові не зникла…? – написав політолог Андрій Смолій.