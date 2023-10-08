Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області: є загиблі і поранені

Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області за минулу добу. Є загиблі і поранені. Під ударом був 21 населений пункт. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає НСН.

118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір’я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл.

Військовослужбовці рф здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.

Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинули жінка 46 років й 71-річний чоловік.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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