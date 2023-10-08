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ВійнаЗапоріжжя

Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області: є загиблі і поранені

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Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області: є загиблі і поранені
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Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області за минулу добу. Є загиблі і поранені. Під ударом був 21 населений пункт. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає НСН.

118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір’я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області: є загиблі і поранені

Військовослужбовці рф здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.

Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинули жінка 46 років й 71-річний чоловік.

Ворог завдав 133 удари по Запорізькій області: є загиблі і поранені

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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