Вночі армія рф завдала ракетних ударів по Запоріжжю: серед постраждалих двоє дітей

Вночі 16 січня армія рф завдала ракетних ударів по Запоріжжю і околицям. Постраждали люди. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА і Офісі Президента, передає НСН.

“Запоріжжя. Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Ракета влучила поряд з п‘ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, 9 та 15 років. Дітей госпіталізовано. В самому будинку вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали”, – йдеться в повідомленні Кирила Тимошенка.

Також, за словами Тимошенка, у Запорізькому районі російська ракета влучила на територію підприємства.

“На місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники”, – додав заступник глави ОП.

Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби, – повідомляє Запорізька ОВА.

рф завдала ракетних ударів по Запоріжжю: відео

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