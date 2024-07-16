Удар по п’ятиповерхівці в Мирнограді: кількість жертв зросла, пошукові роботи завершені (фото, відео)

Удар по п’ятиповерхівці в Мирнограді забрав три життя. Про збільшення кількості жертв повідомили рятувальники 16 липня.

До трьох осіб збільшилася кількість жертв у зруйнованій п’ятиповерхівці Мирнограда: аварійно-рятувальні роботи завершено, – йдеться у повідомленні ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Сьогодні зранку рятувальники вилучили з-під уламків будинку тіла ще 2 осіб. Всього поранено 7 людей, ще 7 врятували співробітники ДСНС.

Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайниками розібрано 130 т будівельних конструкцій.

До робіт залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки, зокрема від ДСНС України – 70 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки й кінологічний розрахунок.

Удар по п’ятиповерхівці в Мирнограді: фото, відео

Нагадаємо, російські війська 14 липня обстріляли міста Мирноград та Лиман на Донеччині. Окупанти влучили в адмінбудівлю та багатоквартирний будинок.

На Мирноград скинули дві авіабомби, одна з яких зруйнувала дитячий садочок а інша – п’ятиповерхівку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: «Нам усім тут залишилося небагато»: Росія тиждень нищить Мирноград – терміново потрібно вивезти 400 тварин