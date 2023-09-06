Ракетний удар по Запоріжжю 6 вересня: стали відомі подробиці (фото)

Стали відомі подробиці про ракетний удар по Запоріжжю 6 вересня. Їх повідомив в ефірі єдиного телемарафону голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. А у міський раді показали фото наслідків ворожої атаки, передає НСН.

За словами Малашка, ворог вдарив по місту о 10.24. Завдавав удар по об’єкту цивільної інфраструктури ракетою «Іскандер, зазнали руйнування деякі об’єкти.

Дві людини у нас були поранені, але вони отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовились, — сказав голова ЗОВА.

Наслідки удару росіян по Запоріжжю показали у міській раді

У місті постраждали два багатоповерхових будинки – вибито вікна у квартирах та на сходових клітинах. Також вікна повилітали в одному з навчальних закладів. Зараз міські служби працюють над ліквідацією ушкоджень.

Ракетний удар по Запоріжжю 6 вересня: фото

Юрій Малашко зазначив, що ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область. За добу вдарив 94 рази по населеним пунктах регіону. Здебільшого це артилерійські удари, три особи зазнали поранення. Зазвичай ворог б’є по цивільній інфраструктурі та по домівках людей.

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