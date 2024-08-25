Через удар по Краматорську постраждали журналісти Reuters і кореспондентка з Польщі: фото, відео

Через удар по Краматорську 24 серпня постраждали журналісти Reuters і журналістка з Польщі. Нагадаємо, росіяни атакували ракетою готель.

Журналісти Reuters поранені внаслідок російського удару по готелю у Краматорську ввечері 24 серпня. Про це повідомила агенція Reuters, передають «Новини України – НСН».

Шість членів команди агенції Reuters, яка з самого початку висвітлює війну в Україні, перебували у готелі Сапфір у Краматорську. За даними генпрокурора України, обстріл готелю стався у суботу, 24 серпня, о 22:35.

Один із членів команди Reuters зник безвісти, а двох інших госпіталізували, повідомили в агенції. Людину все ще шукають під завалами.

Один з наших колег вважається зниклим безвісти, а двох інших доставили до лікарні для надання медичної допомоги, — заявили в Reuters – Ще троє журналістів у безпеці.

На місці обстрілу розбирають завали.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит Reuters про коментар.

У ДСНС повідомили, що удар по готелю у Краматорську Росія нанесла ракетою “Іскандер-М”.

Ось так готель виглядає з середини: відео від “Радіо Свобода”

Удар по Краматорську: серед постраждалих польська журналіста

Також учора ввечері, 24 серпня, польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська постраждала від у дару російською ракетою “Іскандер-М” по готелю у Краматорську. Під час теракту вона проїздила повз готель у своєму автомобілі.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці о четвертій ранку 25 серпня.

Моніка Андрушевська зазначила, що це її перша особиста кров пролита за Україну – як раз у День Незалежності.

Через 10 років війни. «Іскандер» упав поруч. Трохи пошкодило моє татуювання на правій руці, де в мене намальовані волошки, переплетені з колоссям пшениці, невипадково в кольорах українського прапора, — наголосила вона. — Щойно мені у Варшаві вручили нагороду Stand with Ukraine Awards. Символічно? У будь-якому випадку це фото людини, яка просто їхала ввечері через Краматорськ, а друге – ілюструє інтер’єр її автомобіля

Полька зауважила, що такий вигляд може мати будь-яка людина, в будь-якому місці України, куди росіяни вирішать ударити ракетою. Не по лінії фронту – просто по місту в Донецькій області, де, всупереч геноцидним діям росії, життя продовжується: працюють кав’ярні, салони краси, діти граються на дитячих майданчиках.

Ти просто їдеш містом. Просто живеш. Просто дихаєш. Росіянам цього достатньо, щоб спробувати тебе вбити й вдарити «Іскандером» поруч із дорогою, якою ти саме йдеш, до того ж по цивільному об’єкту, що знаходиться з у 20 метрах. — написала волонтерка. — Рани залатаю, це дрібниці. Татуювання виправлю. Вийму скло з волосся і руки. Автомобіль складно, але вставлю нові вікна, зрештою не вперше. І продовжую допомагати ЗСУ

Моніка Андрушевська зазначила, що допомагає ЗСУ саме для того, щоб російські ракети не влучали в інших людей, які просто їздять на своїх машинах. І що вона підтримує Україну. Завжди.

Ну, в моєму житті всяка артилерія вбилася прямо біля мене і в мої машини, а Іскандера ще не було. Що далі, ядерна бомба? — наголосила полька. — У мене ще є 4 вільних собаки на передовій, які шукають дім

Ще фото готелю після удару від Краматорської міської ради:

Ще новини України: Нічна повітряна атака 25 серпня: серед постраждалих іноземні журналісти – все, що відомо (фото)