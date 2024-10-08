Удар по Харкову без тривоги: десятки постраждалих і масштабні пожежі – що відомо

Окупанти здійснили удар по Харкову 8 жовтня вдень. Внаслідок прильотів багато постраждалих – їх кількість постійно зростає. Виникли пожежі.

«Нщвини України – НСН» розповідають, що відомо про цю атаку.

Першим про удари по місту повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Спочатку він писав про “приліт” ракети. При цьому повітряна тривога в місті не була оголошена ні перед атакою, ні після.

Удар по Харкову – що відомо

Окупантам вдалося атакувати Харків зненацька – тривогу оголосити до прильоту не встигли.

Першим про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що удар був не один і що атаковано цивільне підприємство.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив про удар КАБом, але згодом відредагував повідомлення, написавши просто про вороже влучання в Індустріальному районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються, – розповів Синєгубов.

Терехов своєю чергою уточнив, що тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, наразі встановлюється. Хоча спочатку він писав про ракетні удари.

“На місці масштабна пожежа”, – заявив мер міста

В ОВА додали, що є руйнування інфраструктури.

Підприємство, в яке зранку поцілила російська армія у Харкові, займається металообробкою, сказав в етері Суспільного речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Попередньо, було два удари. Тип озброєння встановлять після того, як ДСНС загасить пожежу.

Скільки постраждалих у Харкові

За останніми даними, наразі внаслідок влучання по підприємству постраждала 21 людина. 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років. Троє людей перебувають у тяжкому стані.

Під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм, – повідомляв Терехов

Наразі про долю згаданих ним людей нічого не відомо.

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