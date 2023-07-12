У Трускавці горить готель 12 липня. Рятувальники ліквідовують пожежу, передає НСН, посилаючись на ДСНС.

12 липня о 17:14 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м.Трускавець, Дрогобицького району Львівської області у приміщенні готелю. До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику.

Із задимленої будівлі надзвичайники евакуювали 10 людей.

Наразі рятувальники ліквідовують займання даху будівлі.

У Трускавці горить готель: фото

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