У Скадовську повісили жінку, яка не приховувала проукраїнської позиції

Скадовськ, як і інші курортні містечка України, завжди асоціювався тільки з позитивом: теплим морем, пляжами, відпочинком, літом, відпустками, дитячими оздоровчими таборами. Так було допоки туди не прийшла російська орда. Росіяни за майже 8 місяців окупації доклали багато зусиль, аби створити медійну «стіну», щоб інформація із захоплених територій не потрапляла на територію підконтрольну Україні і навпаки. Але іноді звістки все ж долітають. І вони жахливі. Так, днями стало відомо, що у Скадовську повісили жінку, вірогідно, за проукраїнську позицію.

Мешканку окупованого міста Скадовська Тетяну Мудренко знайдено повішеною біля будівлі місцевого суду. Про загибель сестри повідомила Наталя Мудренко, передає NNS. Жінка заявила, що Тетяну повісили «менти» (окупаційна «поліція»). Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці, а також у пабліку Скадовська.

Як стало відомо зі слів Наталі, а також очевидців і знайомих, поліцаї прийшли до родини після конфлікту, який стався на одній з вулиць міста.

Автомобіль, на якому їхало подружжя, зупинили «поліцейські», звинуватили чоловіка Тетяни в нібито «порушенні правил руху», відібрали у людей документи і хотіли «затримати». Але тоді поліцаї не змогли цього зробити через втручання небайдужих городян, які бачили, що конфлікт виник «на рівному місці», і поліцаї стовідсотково неправі.

Увечері того ж дня «поліцейські» вдерлися в житло родини, провели там «обшук», під час якого забрали автомобіль і два велосипеди. А після «обшуку» поліцаї увезли подружжя в невідомому напрямку.

Родичі намагалися дізнатися про долю Тетяни та її чоловіка, але їм лише запропонували заплатити за них викуп. А згодом стало відомо, що жінку знайшли мертвою.

Наталія Мудренко написала в Фейсбуці, що її сестра сказала поліцейським: «Скадовськ – це Україна». Саме ці слова могли стати причиною її смерті.

Це моя сестра-близнючка, її з чоловіком тримають уже дві доби у СІЗО Скадовська, чоловіка побили, у будинку був обшук, забрали машину та два велосипеди, вона сказала, що Скадовськ – це Україна. У Скадовську не можна мати своєї думки, – писала Наталя близько тижня тому, оприлюднивши фото щасливої сестри на фоні моря. Тоді ще була надія, що все обійдеться.

А за декілька днів вбита горем Наталя повідомила, що Тетяни вже немає на цій землі.

Друзі і знайомі розповідають про Тетяну, що вона не завжди мешкала у Скадовську, а переїхала до курортного містечка не так давно. Була дуже активною, спортивною, життєрадісною. Чуйною і доброю.

А потім – війна та окупація.

Ця жінка нічого не боялася.

Вона не змінила свою проукраїнську позицію і не перейшла до співпраці з ворогом.

А сьогодні новини – спочатку їх з чоловіком забрали окупанти.

А потім Таню повісили.

Я думала, що під час війни вже ніколи не заплачу, що в мене вже немає сліз.

Я помилялася….

Помоліться за Таніну світлу душу.

Вона залишилася Українкою, – написала про Тетяну її знайома Taisia Shevtsova.

Доля чоловіка Тетяни досі невідома.

Скільки ще таких історій ми дізнаємося після деокупації півдня і сходу?