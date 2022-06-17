У Новій Каховці новий «хлопок»: ЗСУ влучили по базі окупантів, орки в паніці

У Новій Каховці, що знаходиться на окупованій частині Херсонської області, зафіксовано новий «хлопок»: ЗСУ влучили по базі окупантів. Про це повідомив радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає NNS.

Приємну новину Сергій Хлань повідомив вранці 17 червня у Національному телемарафоні новин.

Почнемо ранок з хороших новин — вчора у Новій Каховці ЗСУ знову влучили по базі противника. «Салютів» не було, бо потрапили в ворожу техніку. Росіяни другий день підряд метушилися й не знали куди себе подіти, – розповів радник начальника ХОВА.

Нагадаємо, за день до цього ЗСУ влучили у склад боєприпасів окупантів. Вибухи тривали декілька годин поспіль.

Яка загальна ситуація на Херсонщині

За підсумками 113 дня війни, ситуація на Херсонщині напружена, – констатував Сергій Хлань.

Хоч зелених коридорів окупанти не дають — люди намагаються залишити область. Особливо це стосується вагітних жінок і тих, хто потребує терапії чи специфічного лікування. Адже з медикаментами біда, як і з моральним навантаженням. Дехто, щоб вибратись на підконтрольну територію вирушає навіть пішки. Залишаючи позаду майно та зрештою ціле життя.

Практично не працює мобільний зв’язок та інтернет. Його наявність радше виключення. Провайдери — російські, тому мережу використовують для послуг онлайн банкінгу та щоб сказати рідним, що все гаразд.

Щоб банально не віджали бізнес, підприємці вивішують цінники на товари у двох валютах, звісно, люди хочуть і намагаються користуватись тільки гривнею.

Перелік фантазій у гауляйтерів поповнився заявою Стремоусова, що в області будуть будувати воєнні кораблі. Хотілось би сказати, куди їм іти, але ж ми розуміємо, що такі плани зрадників — брехня. Які ще кораблі? – дивується Сергій Хлань.

Нові телефонні перехоплення СБУ в області свідчать про те, що росіяни панікують все більше. Між собою переговорюються, що посивіли вже тут і в кожній сільській бабусі бачать коригувальники чи полковника.

У зрадників їде дах, а я нагадую, що зброя від партнерів надходить, ЗСУ близько, а попереду — перемога, – сказав радник начальника ХОВА.

Щодо інформації про заселення родин окупантів у порожні квартири в Херсоні, він надав наступний коментар:

Потрібно розуміти, що мова йде про виключні випадки, які стосуються сімей ФСБ-шників. Звичайним солдатам росіянам це недоступно. З ними ніхто не рахується у власній країні, тому вони зараз б’ються за стіралки в окопах. А те, що хтось привіз сім’ю, то для них це буде «увидеть Херсон и умереть». Ну і питання — чого їм не сидиться у такій «прекрасній» росії? А треба їхати до нас?

А ось так місцеві мешканці дякують ЗСУ за вдалу роботу.

Люди дуже чекають звільнення!