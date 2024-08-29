У Нікополі загибла і поранені, понівечено собор, пошту, кафе, будинки. Ворог протягом доби гатив по центру міста, а також по декількох громадах НІкопольського району на Дніпропетровщині.

Про це “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на ДніпроОВА, поліцію і прокуратуру.

Сьогодні вранці внаслідок артилерійського обстрілу м. Нікополь смертельні травми отримала 43-річна жінка. Ще п’ятеро місцевих мешканців були поранені. Це жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років.

Пошкоджено квартири у декількох п’ятиповерхових будинках. Також ворог здійснив скид боєприпасу ВОГ з БпЛА на двоповерховий приватний будинок – сталася пожежа.

Впродовж доби під вогнем ворожої армії перебували міста Нікополь та Марганець, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громада. Окупанти спрямовували на населені пункти реактивні системи залпового вогню “Град” та артилерію, FPV-дрони, робили скиди боєприпасів.

Внаслідок влучань руйнувань зазнали вікна, дахи та фасади приватних будинків, багатоповерхівок, будівля навчального закладу та пошти, собор, магазини, кафе, стоматологічна клініка, кіоск.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.

У Нікополі загибла і поранені та руйнування: фото

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