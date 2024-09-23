У Львові затримали посадовця з Мінюсту, який обкладав «даниною» підприємців. Процедуру затримання провели СБУ та ДБР.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передають «Новини України – НСН».

Правоохоронці затримали у Львові керівника одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту, який обкладав «даниною» підприємців

Служба безпеки та ДБР ліквідували корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

У Львові затримали посадовця з Мінюсту

У результаті комплексних заходів у Львові затримано керівника цього управління.

За даними слідства, посадовець вимагав хабарі з підприємців в обмін на безперешкодне ведення господарської діяльності у виправних установах західного регіону України.

Задокументовано, що фігурант налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї із виправних колоній.

Зокрема, посадовець умисно затягував процес укладання офіційних договорів на виконання господарських робіт, а оплату від бізнесменів отримував готівкою.

Як свідчать матеріали провадження, він фактично «обклав даниною» кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники обробляли на території цієї колонії.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його «на гарячому» під час одержання ним нового «траншу» неправомірної вигоди у понад 2 тис. євро.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції в пенітенціарній установі.

Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

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