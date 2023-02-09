У Львові водій маршрутки нахамив пораненому воїну: подробиці інциденту

У Львові водій маршрутки нахамив пораненому захиснику України, оскільки останній на милицях повільно виходив з громадського транспорту, передає НСН.

Про цей прикрий інцидент розповіла свідо, військовослужбовиця Повітряних Сил ЗСУ Олеся Баженова у Facebook-групі «Варта1».

Сама вона зазначила, що тільки-но повернулася до Львова, отримавши відпустку після п’яти місяців служби в Донецькій області, і “рідне місто зустріло болючою байдужістю та цинізмом”. Так, жінка описала обурливий епізод, очевидцем якого стала в маршрутці №156.

«На зупинці у Скрині виходив військовий, травма чи поранення не скажу. Виходив гучно сказано, бо ноги у нього були дуже мало рухомі. З милицями справлявся погано, ще не призвичаївся, мабуть», розповідає вона.

Водій маршрутки нахамив пораненому воїну

Як розповіла Олеся, замість допомоги водій маршрутки почав голосно обурюватися про затримку і вказував, що милиці «є в руках для того, щоб ними користуватись».

Військовослужбовиця зробила водію маршрутки зауваження, закликавши виказувати повагу людям, які на фронті їх захищають. Проте водій обурив її відповіддю, заявивши, що «я був там, але не хвалюся».

«Маю сумніви, що був. Ті, що повернулись з пекла, так не поводяться», зазначила військова

Вона додала, що окрім неї на такі дії маршрутника інші пасажири відреагували просто байдуже.