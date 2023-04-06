У Львові розпочали демонтаж незаконно збудованого храму УПЦ МП (фото, відео)

У Львові розпочали демонтаж незаконно збудованого храму УПЦ МП, повідомляє заступник міського голови Львова з містобудування, народний депутат VIII скликання Любомир Зубач, передає НСН.

За словами Зубача, громада Православної церкви України (ПЦУ) наводить ладна території, де незаконно збудовано споруду УПЦ МП. Він додав, що все відбувається у межах закону, а на місці демонтажу поліція забезпечує правопорядок.

Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні, – написав він

Зубач також опублікував фото з місця події зазначивши, що на одному із них – священнослужитель ПЦУ, після молитви та благословення якого розпочався демонтаж.

В свою чергу, начальник Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив відео демонтажу незаконної релігійної будівлі.

Останній форпост мocковcькoї церкви у Львові. Демонтаж на Сихові, – написав він

Зауважимо, що йдеться про храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на проспекті Червоної Калини, 89. Дерев’яний храм московського патріархату вже неодноразово намагались демонтувати через сумнівну законність його зведення. Кілька разів у храмі виникали пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом.

Ще новини України: На Буковині священик МП заборонив заносити до храму тіло загиблого на війні бійця (відео)