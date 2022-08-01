У Києві громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги – КМДА

У Києві громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення опублікували 1 серпня у Теlegram КМДА.

Влада Києва прийняла рішення зупиняти роботу громадського транспорту на час повітряної тривоги. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Наземний громадський транспорт, у тому числі й приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття», йдеться в оприлюднених рекомендаціях.

Що стосується метрополітену, то він, як і раніше, також не здійснюватиме перевезення наземними ділянками, а робота станцій відкритого типу призупинятиметься.

У Києві та Тернополі зупиняють громадський транспорт (відео)