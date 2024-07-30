У Києві чоловік поцупив генератор з магазину. Зухвалого крадія вже затримали.

Про цей випадок повідомила Патрульна поліція Києва, передають «Новини України – НСН».

У Києві чоловік поцупив генератор з магазину та тікав від патрульних

Днями на лінію 112 надійшов виклик про крадіжку у Дарницькому районі. Заявник повідомив, що побачив у вікно, як невідомий викрав генератор з магазину.

Патрульні передали орієнтування та розпочали пошуки лиходія. Обстеживши прилеглі території, поліцейські виявили ймовірного зловмисника. Він спробував втекти, однак його наздогнали та затримали.

Для подальшого з’ясування усіх обставин викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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