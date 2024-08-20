У Кривому Розі комунальник помер після укусів комах, які напали на нього у парку, де він якраз виконував завдання по роботі.

Про це пише з посиланням на місцеві Телеграм-канали і поліцію канал-24, передають «Новини України – НСН». Місцеві ЗМІ дають дещо відмінну інформацію щодо обставин події, але точно відомо, що людина померла після укусів комах.

У Кривому Розі комунальник помер після укусів комах: що відомо

Трагедія сталася у криворізькому парку імені Федора Мершавцева. Тут виявили тіло чоловіка без ознак життя. Причиною смерті, імовірно, стали комахи, які покусали його.

Помер від чисельних укусів бджіл?

Телеграм-канал “Перший Міський. Кривий Ріг” пише, що чоловік був працівником цього парку.

“За попередньою інформацією, криворіжець помер від чисельних укусів бджіл адже опинився поряд із вуликом, що впав на землю”, – ідеться у повідомленні

Чоловіка покусали шершні

Міцеве видання “Рудана” пише, що 45-річний комунальник помер від укусів диких шершнів, які вилетіли з дупла старого дерева-топляка. Журналісти поговорили з працівниками, які обслуговують парк, і ті розповіли деталі нещасного випадку.

За їх словами, комунальники отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини.

Ми дістали ці топляки з води, поклали дерево й почали розпилювати стовбур, аж раптом із дупла вилетів великий рій шершнів.Комах було багато, вони покусали нас усіх, бо ми не встигли розбігтися. Цього чоловіка покусали найбільше, – розповів працівник Євген

Очевидці кажуть, що чоловіку не стало раптово зле, він спочатку пішов, умився в річці і лише потім знепритомнів.

Коли приїхала швидка, медики не змогли допомогти потерпілому, “було вже пізно”.

Причину смерті встановлюють

У коментарі 24 Каналу у пресслужбі поліції Кривого Рогу підтвердили, що сьогодні, 20 серпня у парку імені Федора Мершавцева виявили тіло 45-річного чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини його загибелі.

Повідомлення за фактом смерті чоловіка надійшло до поліції зранку, орієнтовно о 10:30. Подія сталась 20 серпня на території центрального міського району. Прибувши на місце події правоохоронці виявили тіо 45-річного чоловіка, – повідомила старший інспектор з комунікації Криворізького районного управління поліції Крадожон Ангеліна

Водночас стверджувати, що причиною смерті чоловіка стали комахи – у пресслужбі поліції наразі не можуть. Остаточну причину і обставини – встановить судмедекспертиза.

Ще новини України: Нещасний випадок у Польщі – помер 18-річний українець, на якого скинули 30-кілограмовий котел з висоти