У Коломиї оголосили дні жалоби через загибель 8-річного Володі: що відомо про хлопчика

У Коломиї оголосили дні жалоби через загибель 8-річного Володі, якого вбила російська ракета 11 серпня.

Протягом двох днів, 12 та 13 серпня, у Коломийській громаді оголошено дні жалоби за загиблим хлопчиком. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає НСН. Окрім цього, в Івано-Франківську скасували всі заходи на вихідних.

Через трагічні події у нашій області, всі заходи на вихідних у нашій громаді скасовуються, – написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

Що відомо про хлопчика, який загинув у Коломиї

Міський голова Коломиї розповів, що Володя народився в селі Ценява, а згодом з батьками переїхав до Коломиї. Закінчив у цьому місті садок, а потім пішов навчатись у ліцей №2.

Цього року завершив другий клас і мав іти у третій. Але росіяни обірвали його життя. Був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною.

Нагадаємо, вранці 11 серпня ворожа ракета забрала життя 8-річного хлопчика Володі. Під ударом ворожого «Кинжалу» опинився будинок, у якому проживала родина з трьома дітьми. Під час ракетного удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення. За лічені хвилини прибула «швидка». Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Понад дві години медики боролися за його життя, але, на жаль, безрезультатно.

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