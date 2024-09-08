У Херсоні окупанти атакували маршрутку – шестеро поранених

У Херсоні окупанти атакували маршрутку з людьми 8 вересня. Шестеро цивільних отримали поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».
У Херсоні окупанти атакували маршрутку
У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника.
Це – чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років.
Зазначається, що четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці.
Усі потерпілі – під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.
Ще новини України: Возили хліб та воду: росіяни вбили двох волонтерів у Херсоні під час роздачі гуманітарної допомоги