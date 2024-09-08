У Херсоні окупанти атакували маршрутку – шестеро поранених

У Херсоні окупанти атакували маршрутку з людьми 8 вересня. Шестеро цивільних отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

У Херсоні окупанти атакували маршрутку

У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника.

Це – чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років.

Зазначається, що четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці.

Усі потерпілі – під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

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