У Херсоні горить каналізація через ворожі обстріли: мешканців просять зберігати спокій

У Херсоні пояснили походження диму, який затягнув місто вранці у суботу. Мешканців просять зберігати спокій.

Роз’яснення надали у Херсонській МВА пообіді, передають «Новини України – НСН».

Влада нагадала, що триває пожежа на території інфраструктурного об’єкта, у який росіяни влучили минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що влучення було у муловий майданчик каналізаційних очисних споруд Херсонського водоканалу.

Сьогодні змінився напрямок вітру – і дим повернув на місто.

У Херсоні просять зберігати спокій

Ресурсів для гасіння недостатньо. До того ж території, де палає, до кінця не розміновані. Але ситуація контрольована. Просимо зберігати спокій і користуватися офіційними джерелами інформації, – йдеться у повідомленні

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