Троє загиблих і 13 поранених: ворог атакував Харківщину

Троє загиблих і 13 поранених на Харківщині за минулу добу. Зокрема, ворожа авіація вдарила про житловому сектору селища Білий Колодязь.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС і Харківську ОВА.

Ворожа авіація ввечері 11 липня вдарила по житловому сектору Харківщини, є загиблі та постраждалі. Про це вранці 12 липня повідомляє ДСНС України.

Вчора ввечері ворог масовано вдарив авіабомбами по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району. Загинуло 3 особи (2 чоловіка та жінка), ще 8 людей постраждало. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови. Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м, – йдеться у повідомленні

Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів, констатували у ДСНС.

Уточнюючи інформацію, у Харківській ОВА повідомляють, що в Білій Криниці постраждалих – 9.

Зазначається, що внаслідок обстрілу горіло два багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Постраждали 9 людей: чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років. Загинули два чоловіки та одна жінка.

Де ще ворог атакував Харківщину минулої доби

16:02 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Борова, приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу ФАБ-1500 горіли гараж та 3 легкових автомобілі. Зруйновано приватний будинок; пошкоджено 12 приватних будинків. В результаті авіаційного удару постраждали чотири людини: двоє чоловіків віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 й 70 років. У всіх потерпілих — гостра реакція на стрес.

11:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три приватних будинки.

10:20 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено вікна, двері, дахи приватних житлових будинків.

10:05 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки, садове товариство. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 горів будинок.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіювали для підтримки авіацію.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

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