Трагедія на Ковельщині: дитина загинула у зерносховищі (фото)

Трагедія на Ковельщині. Тут дитина загинула у зерносховищі.

Про це «Новини України – НСН» повідомляє з посиланням на ДСНС.

28 вересня рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.

На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

Трагедія на Ковельщині: фото

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