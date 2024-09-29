Трагедія на Ковельщині: дитина загинула у зерносховищі (фото)

Трагедія на Ковельщині. Тут дитина загинула у зерносховищі.
Про це «Новини України – НСН» повідомляє з посиланням на ДСНС.
28 вересня рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.
На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.
Трагедія на Ковельщині: фото
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