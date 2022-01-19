Трагедія на Чернігівщині: живцем згоріли жінка і троє малюків

Жахлива трагедія на Чернігівщині сталася напередодні Водохреща. Вогонь забрав життя жінки і трьох маленьких дітей. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає NNS.

Пожежа сталася 18 січня в одному із житлових будинків.Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС близько 17 години. Зайнявся житловий будинок у селі Браниця Ніжинського району.

За викликом до місця події прибуло два відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини з м. Бобровиця, одне відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини з смт Козелець та місцева пожежна команда с. Кобижча. На цей час дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям. Спільними діями вогнеборці о 17:25 локалізували та о 18:48 остаточно ліквідували пожежу.

Під час гасіння в оселі були знайдені тіла дружини господаря 1973 року народження та трьох дітей: хлопчика та дівчинки 2017 років народження, а також хлопчика 2018 року народження.

Вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі. На даний час збитки, причина та обставини виникнення пожежі встановлюються.

На місці пожежі працює мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС України у Чернігівській області.

Водій, що вбив подружжя і осиротив двох малюків, тричі притягувався за нетверезе водіння

Пішли кататися на санчатах: на Херсонщині потонули двоє маленьких хлопчиків

Жінка відрізала голову і статевий орган своєму співмешканцю – жорстоке вбивство на Херсонщині

Читайте нас у Фейсбуці