Регіони
Тег:,

США підтримали створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Дата

США підтримали створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Відповідну заяву зробив представник Держдепартаменту.

Сполучені Штати підтримують ідею створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції після бойових дій за участю російських і українських збройних сил. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“Бойові дії поблизу атомної станції небезпечні і безвідповідальні – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути повний контроль Україні, а також підтримати заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції”,  сказав представник Держдепу.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення військової діяльності поблизу Запорізької атомної електростанції в Україні.

Вдесятеро гірше за Чорнобиль: у разі вибуху на ЗАЕС доведеться відселити всю Запорізьку область

To Top