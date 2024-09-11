Смертельна ДТП під Покровськом: з понівеченого авто дістали тіла трьох людей (фото, відео)

Смертельна ДТП під Покровськом на Донеччині забрала життя трьох людей сьогодні.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Аварія сталася поблизу м. Родинське: рятувальники деблокували з автівки 3 загиблих осіб.

Смертельна ДТП під Покровськом – подробиці

11 вересня о 05:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Покровськ-Добропілля, поблизу м. Родинське Покровського району.

По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 3 особи, тіла яких затиснуло елементами кузова.

За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували тіла 2 чоловіків та 1 жінки з понівеченого легкового автомобіля.

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