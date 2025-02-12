Скоєно напад на військовослужбовця ТЦК у Харкові: перші подробиці

Сьогодні скоєно напад на військовослужбовця ТЦК у Харкові. З’явилися перші офіційні подробиці про подію. Злочинець застосував газовий балончик та ніж.

Інформацію надали у Харківському ОТЦК та СП, передають «Новини України – НСН».

Сьогодні у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України.

Звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України, – йдеться у повідомленні

Напад на військовослужбовця ТЦК у Харкові: подробиці

Під час нападу злочинець використав газовий балончик та завдав військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції.

Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству.

Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни, – йдеться у повідомленні ТЦК

Тут переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно до вимог чинного законодавства.

Доводимо до відома громадян, що відповідно до Кримінального Кодексу України громадяни України за вчинення правопорушень несуть кримінальну відповідальність, – йдеться у повідомленні

Так, відповідно до вимог статті 114-1. перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відтак, напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність.

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