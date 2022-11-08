Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що очікує вирішення ситуації з Херсоном найближчим часом – протягом наступних декількох тижнів або навіть днів. Відповідне відео він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі 8 листопада, передає NNS.

Так званий “заступник голови адміністрації” Херсонської області Кирило Стремоусов анонсував швидку “розв’язку подій” та готовність до прийняття “найскладніших рішень”.

“Уже найближчими днями в Херсоні очікують розв’язку подій. Ми готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших”, — прокоментував колаборант.

За його словами, організована евакуація мешканців правобережної частини Херсонської області вже завершилась. Тепер люди, які бажають виїхати на лівий берег, можуть зробити це приватно.

Стремоусов зазначив, що Херсон зараз перебуває у стані очікування. А сам Стремоусов, очевидно, перебуває у стані сильної схвильованості, адже важко знайти логіку у озвученій ним майчні.

“Чи то Миколаїв найближчим часом буде звільнятися, чи то Херсон, який став центром всієї уваги і є стратегічно важливою точкою у всіх тих процесах, які відбуваються в сьогоднішньому протистоянні добра і зла, справедливості та зневіри”, — незрозуміло висловився зрадник.

Колаборант запевняє, що електрику та зв’язок у захопленому обласному центрі відновлено, а також нібито триває підготовка до опалювального сезону.

“Соціальні виплати та паспорти громадян Російської Федерації відповідні служби продовжують видавати, вони накопичуються незалежно від терміну давності”, — додав він.

Росіяни “перетворили” село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ — порівняйте фото