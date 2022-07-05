Що робитимуть російські окупанти після захоплення Лисичанська – прогнози розвідки і експертів

На днях Генштаб ЗСУ заявив про відхід українських військ з Лисичанська на Луганщині. Росіяни святкують «звільнення» ЛНР, не згадуючи, щоправда про фактично стерті в ході бойових дій міста і села області. Що робитимуть російські окупанти далі – після захоплення Лисичанська NNS надає прогнози розвідки і експертів.

Після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують захопити й Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією, — вважає британська розвідка.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

Зазначається, що битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу і масованим застосуванням Росією артилерії, в ході якої міста дорівнювали із землею.

“Бої в Донецькій області майже напевно триватимуть в такому ж ключі”, – вважають у британській розвідці.

У Міноборони Британії вважають, що відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про істотний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме “звільнення” Донбасу.

“На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна”, – йдеться у зведенні.

Українські сили, ймовірно, в основному відведені в хорошому стані відповідно до планів. Утримуваний українцями район Сєвєродонецьк-Лисичанськ являв собою виступ або виступ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

“Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони випрямленої лінії фронту”, – зазначають у Міноборони Британії.

Російська окупаційна армія після захоплення Луганської області готується до наступу на Сіверськ та Бахмут, але після важких боїв на Луганщині шансів на їхній успіх дуже мало. Так вважають експерти з Інституту вивчення війни (ISW).

“У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели розвідку на підступах до Берестового та вели наступальні дії в районі Вугледарської ТЕЦ, Василівки, Спірного, Клинового та Майорська”, – йдеться у повідомленні.

Це може означати, що російські окупанти готуються продовжити наступ на захід від траси Бахмут-Лисичанськ та спробувати захопити Бахмут та Сіверськ.

“Хоча їхня здатність зробити це успішно після втрат, зазнаних під час спроби взяти Лисичанськ, є сумнівною”, – зазначають в ISW.

Захоплюючи Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російські війська зазнали значних втрат і в особовому складі, і в техніці. Тому наступальний потенціал цього угрупування вичерпаний. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Сергій Згурець.

«Потенціал російського угрупування, яке наступало на Лисичанськ, повністю вичерпаний. Що, власне, і підтвердив путін, коли дав вказівку шойгу надати можливість цим військам відпочити і відновити свою боєздатність. Тому що значна частина сили, яка діяла в напрямку Ізюм-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Попасна, виснажена. Дії української армії спричинили суттєве вичерпання і особового складу, і техніки. Вони втратили можливість здійснювати наступальні операції. Хоча перед ними вже стоїть завдання просуватися далі на захід і захоплювати Донецьку область» – зазначив Згурець.

Вихід ЗСУ із Лисичанська експерт вважає повністю виправданим, адже перед військовими стояло завдання затягувати бої та завдавати максимальних втрат противнику. Що, власне, і вдалося здійснити.

«Важливо, що без прориву лінії оборони українські війська організовано вийшли на нові лінії. Це Сіверськ-Соледар і Слов’янськ-Краматорськ-Бахмут. Ці лінії підготовлені заздалегідь і достатньо добре. Захист даних позицій має принципове значення для нашої подальшої оборони. Більше того, у нас є резерви для того, щоб ці лінії оборони утримувалися достатньо міцно. Можна припустити, що Генштаб ощадливо підійшов до використання резервів, які в нас є. Навіть ворожі аналітики відзначають, що в українській армії на сьогодні збережений потенціал для того, щоб проводити контрнаступальні дії на інших ділянках. Зокрема на півдні країни», – сказав Згурець.

Експерт вважає, що стратегічного значення для оборони український військ Сєвєродонецьк та Лисичанськ не мали. Навпаки, їх було складно утримувати, особливо з бокових флангів. Зараз ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції і, що важливо, з мінімальними втратами.