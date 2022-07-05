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Що робитимуть російські окупанти після захоплення Лисичанська – прогнози розвідки і експертів

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Що робитимуть російські окупанти після захоплення Лисичанська – прогнози розвідки і експертів

На днях Генштаб ЗСУ заявив про відхід українських військ з Лисичанська на Луганщині. Росіяни святкують «звільнення» ЛНР, не згадуючи, щоправда про фактично стерті в ході бойових дій міста і села області. Що робитимуть російські окупанти далі – після захоплення Лисичанська NNS надає прогнози розвідки і експертів.

Після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують захопити й Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією, — вважає британська розвідка.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

Зазначається, що битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу і масованим застосуванням Росією артилерії, в ході якої міста дорівнювали із землею.

“Бої в Донецькій області майже напевно триватимуть в такому ж ключі”, – вважають у британській розвідці.

У Міноборони Британії вважають, що відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про істотний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме “звільнення” Донбасу.

“На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна”, – йдеться у зведенні.

Українські сили, ймовірно, в основному відведені в хорошому стані відповідно до планів. Утримуваний українцями район Сєвєродонецьк-Лисичанськ являв собою виступ або виступ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

“Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони випрямленої лінії фронту”, – зазначають у Міноборони Британії.

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Російська окупаційна армія після захоплення Луганської області готується до наступу на Сіверськ та Бахмут, але після важких боїв на Луганщині шансів на їхній успіх дуже мало. Так вважають експерти з Інституту вивчення війни (ISW).

“У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели розвідку на підступах до Берестового та вели наступальні дії в районі Вугледарської ТЕЦ, Василівки, Спірного, Клинового та Майорська”, – йдеться у повідомленні.

Це може означати, що російські окупанти готуються продовжити наступ на захід від траси Бахмут-Лисичанськ та спробувати захопити Бахмут та Сіверськ.

“Хоча їхня здатність зробити це успішно після втрат, зазнаних під час спроби взяти Лисичанськ, є сумнівною”, – зазначають в ISW.

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Захоплюючи Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російські війська зазнали значних втрат і в особовому складі, і в техніці. Тому наступальний потенціал цього угрупування вичерпаний. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Сергій Згурець.

«Потенціал російського угрупування, яке наступало на Лисичанськ, повністю вичерпаний. Що, власне, і підтвердив путін, коли дав вказівку шойгу надати можливість цим військам відпочити і відновити свою боєздатність. Тому що значна частина сили, яка діяла в напрямку Ізюм-Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Попасна, виснажена. Дії української армії спричинили суттєве вичерпання і особового складу, і техніки. Вони втратили можливість здійснювати наступальні операції. Хоча перед ними вже стоїть завдання просуватися далі на захід і захоплювати Донецьку область» – зазначив Згурець.

Вихід ЗСУ із Лисичанська експерт вважає повністю виправданим, адже перед військовими стояло завдання затягувати бої та завдавати максимальних втрат противнику. Що, власне, і вдалося здійснити.

«Важливо, що без прориву лінії оборони українські війська організовано вийшли на нові лінії. Це Сіверськ-Соледар і Слов’янськ-Краматорськ-Бахмут. Ці лінії підготовлені заздалегідь і достатньо добре. Захист даних позицій має принципове значення для нашої подальшої оборони. Більше того, у нас є резерви для того, щоб ці лінії оборони утримувалися достатньо міцно. Можна припустити, що Генштаб ощадливо підійшов до використання резервів, які в нас є. Навіть ворожі аналітики відзначають, що в українській армії на сьогодні збережений потенціал для того, щоб проводити контрнаступальні дії на інших ділянках. Зокрема на півдні країни», – сказав Згурець.

Експерт вважає, що стратегічного значення для оборони український військ Сєвєродонецьк та Лисичанськ не мали. Навпаки, їх було складно утримувати, особливо з бокових флангів. Зараз ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції і, що важливо, з мінімальними втратами.

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