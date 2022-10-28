Що відбувається на Херсонщині: сценарії дій окупантів і тактика ЗСУ

Про те, що відбувається на Херсонщині, розповіли в оперативному командуванні «Південь». Також своєю думкою щодо наступу ЗСУ поділився екс-командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес, передає NNS.

Російські окупанти розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на Південному напрямку фронту, а саме в Херсонській області. Водночас Сили оборони України готові до цього, як і до різних провокації з боку ворога.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк. Ситуацію вона прокоментувала в ефірі телемарафону.

Зокрема, вона відповіла на питання, чого чекати, коли з одного боку окупанти наголошують на тому, що ось-ось вже почнеться штурм ЗСУ правобережжя і Херсона. А з іншого боку представники української влади говорять, що це інформаційно-психологічна атака ворога і російські війська навпаки провокують на якісь дії та висновки, а самі закріплюються і місто залишати не збираються.

“Насправді їх там настільки багато, що вони можуть розшаровуватись, як то кажуть, на кілька епізодів. Так і відбувається, що вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег Дніпра. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега – це також досить красномовно”, – пояснила Гуменюк.

За її словам, те, що окупанти намагаються вкласти у свідомість громадян, які там залишаються, і світової спільноти підготовку до вуличних боїв – це також одна з характеристик поведінки ворога, його подальшої операції і загалом розвитку подій.

Представниця ОК “Південь” наголосила, що Сили охорони та оборони цього напрямку готові до різних провокації з боку окупантів.

“Вони постійно намагаються вкидати якісь інсинуації, для того, щоб створити ось це відволікання від справжніх процесів: намагалися звинувачувати ЗСУ то в підриві ГЕС, то “брудної бомби”. Але ми спостерігаємо за ними пильно, бачимо і розуміємо, що відбувається. В них певне сум’яття є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як може розвиватися далі ситуація”, – підкреслила Гуменюк.

ЗСУ не сидять, склавши руки

Як повідомляє ОК «Південь» 28 жовтня, ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони на півдні, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі склали – 44 рашисти. Вчора На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки. В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2️ склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.

“Зараз немає сенсу”: думка генерала Ходжеса щодо звільнення Херсона

Українським військовим зараз немає сенсу і потреби з великими втратами прямо атакувати війська РФ в захопленому Росією Херсоні. Генштаб ЗСУ обере слушний час і українське військо виб’є російських окупантів з цього міста впродовж наступних кількох тижнів.

Про це екс-командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив в ефірі телеканалу “Еспресо“.

“На правому березі Дніпра сконцентровано велике угруповання російських військ, і поки немає потреби для українського війська прориватися відразу у Херсон. Таким чином можна уникнути знищення росіянами міста з тисячами невинних українців, що досі там живуть”, – сказав Ходжес.

Осінній контрнаступ ЗСУ американський генерал назвав виявом професійності Генштабу Збройних сил України. Ходжес упевнений, що зараз українське командування методично і терпляче створює передумови для нових перемог українських військ на півдні України.

“Генштаб ЗСУ працює над тим, щоб створити сприятливі умови. Коли ці умови настануть, слід оточити Херсон і взяти в полон чи вбити тих російських військових, які не встигнуть втекти. Я думаю, що це розумне рішення українського Генштабу. Я не знаю скільки часу це займе, я не знаю часових рамок, проте гадаю, що ми це побачимо за кілька наступних тижнів”, – відзначив Бен Ходжес.

ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині – Хлань