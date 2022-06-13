Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб окупантів на Харківщині. Артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сторінці Нацгвардії у Фейсбук.

Повідомляється, що нацгвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад із боєприпасами, скупчення техніки та живу силу противника. Інформацію передали артилеристам ЗСУ. Вони вдало знищили цілі.

Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.

У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто – так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

Учасники операції відзначають, що це один з багатьох епізодів ефективної співпраці Національної гвардії та Збройних сил України у цій війні.

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