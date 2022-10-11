ЗСУ продовжують наступ на Херсонщині, змушуючи ворога змінювати свої рубежі – Гуменюк

На Херсонщині ЗСУ відтісняють ворога на позиції, які були облаштовані раніше. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони “Південь” Наталія Гуменюк.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Укрінформ.

“Те, що відбувається на суходолі, це розвиток ситуації під контролем Сил оборони. Ми продовжуємо вивільняти території, ми продовжуємо відтісняти ворога. Зокрема на Херсонщині, там, де він вже змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше, і протягом цих 7 місяців вони там намагалися укріпитися за допомогою залізобетонних конструкцій”, – сказала Гуменюк.

Вона закликала не дослухатися до інформації російської пропаганди, що на Херсонщині наступ ЗСУ завершився.

“Продовжується наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на спроможності ворога продовжувати бойові дії. Це нищення боєзапасу, це нищення осередків техніки, і у ворога все менше і менше шансів підтягувати до себе резерви”, – наголосила Гуменюк.

За її словами, ті укріплення, які окупанти робили протягом останнього часу, розраховані рівно настільки, щоб встигнути втекти, оскільки ворог не розраховував на наступ українських військ.

“Але те, що вони вивозять свої сім’ї, свої манатки, говорить про те, що залишатися вони не будуть, у них вже є розуміння того, що треба рятувати себе в першу чергу. Про це говорять і ті полонені, яких ми беремо в полон”, – сказала Гуменюк.

Стало відомо, скільки території звільнили ЗСУ на Херсонщині