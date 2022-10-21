ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту, цивільні не постраждали – ОК “Південь”

В ніч на 21 жовтня ЗСУ завдали удар по Антонівському мосту у Херсоні. При цьому він був нанесений під час комендантської години, тому цивільні не постраждали.

Як передає NNS, про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що українські військові не стріляють по об’єктах критичної інфраструктури на ураження та не стріляють по мирних населених пунктах і цивільних.

«Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують і самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було», сказала Гуменюк.

Натомість постраждалими можуть бути самі окупанти, які перевдяглися у цивільний одяг, зазначила речниця.

У російських пропагандистських медіа повідомляли про трьох загиблих внаслідок удару та 9 постраждалих.

За словами Гуменюк, вдягнувши цивільний одяг, окупанти намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що обстріляли нібито цивільних. Представниця командування каже, що подібні провокації були очікуваними.

Росія перекинула на Херсонщину 2000 мобілізованих – війна в Україні 21 жовтня, ситуація на фронті