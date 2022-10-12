ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 75 населених пунктів

ЗСУ на Херсонщині, за офіційними даними, звільнили від російських загарбників вже 75 населених пунктів.

Про це повідомив в ефірі Суспільного начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає NNS.

«На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів», – каже Янушевич.

Він відзначив, що наразі необхідно зберігати інформаційну тишу, але треба щодня чекати на гарні новини.

Що стосується стану інфраструктури на деокупованих територіях, то Янушевич назвав ситуацію жахливою – дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитсадків, зруйновані лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні.

«Люди залишилися без води та світла», – каже начальник ОВА.

Завдання влади – одразу після деокупації населених пунктів приступати до налагодження сталої життєдіяльності. Одна з ключових проблем – відновлення електропостачання, працюють бригади Херсонобленерго, каже начальник ОВА. Як він зазначив, процес складний, спочатку працюють вибухотехніки і лише потім – енергетики.

За його словами, станом на 24 лютого в нині деокупованих населених пунктах проживало понад 19 тисяч людей, а зараз залишається близько 7 тисяч.

Янушевич зазначив, що населення на деокупованих територіях отримує гуманітарну допомогу від благодійних і міжнародних організацій.

Він звернувся до жителів області з проханням не поспішати та не повертатися на цьому етапі у деокуповані населені пункти, адже їх обстрілює ворог.

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